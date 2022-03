Nasce Visu-Il Gelato del Re, una fresca leccornia artigianale

Nadia e Corrado non si fermano mai e nel loro laboratorio le idee sono sempre in fermento. Dopo 25 anni di successo nella lavorazione della pasta fresca artigianale ripiena, alimento principe nel rendere caldo e gustoso l'inverno, e dopo l’ultimo nato, il Monvisotto, l'agnolotto ripieno di Toma del Monviso e Asparagi dolci di Revello, oggi la novità per estate è il gelato, naturale perché realizzato artigianalmente con materie di primissima qualità. E non poteva mancare un nome evocativo: Visu - Il Gelato del Re, proprio perché nato alle pendici del Monviso, conosciuto anche come il Re di Pietra.