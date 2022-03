"Una lettera dal fronte", al via la rassegna di artisti ucraini al Castello di Rivoli

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta una rassegna di opere filmiche e immagini in movimento di artisti contemporanei dall’Ucraina dal titolo "Una lettera dal fronte", curata dall’artista Nikita Kadan (Kiev, 1982) con Giulia Colletti. Il titolo è preso in prestito dall’iconico dipinto sovietico del 1947 di Aleksandr Laktionov.



Gli artisti ucraini che partecipano alla rassegna, dal 10 al 13 marzo, con le loro opere sono attualmente bloccati nelle città sotto assedio oppure sono riusciti a rifugiarsi nelle zone di frontiera o nei Paesi limitrofi. Si stanno mobilitando all’interno o all’esterno dei confini del Paese lacerato dalla guerra, misurandosi con le distanze attraverso i propri corpi. Alcuni di loro non sono riusciti a recuperare gli hard drive prima di lasciare le abitazioni e studi, e pertanto questa rassegna non può che confrontarsi anche con le modalità in cui le opere sono salvate in formato digitale su server, cloud e piattaforme web.



Le proiezioni sono introdotte da una conversazione in streaming tra Nikita Kadan, che si trova a Kiev, e Carolyn Christov-Bakargiev.

Le opere presentate sono di: AntiGONNA, Nikita Kadan, Yaroslav Futymsky

Nikolay Karabinovych, Dana Kavelina, Alina Kleytman, Yuri Leiderman

Katya Libkind, Yarema Malashchuk and Roman Himey, Lada Nakonechna, R.E.P., Revkovsky / Rachinsky. Oleksiy Sai.

La conversazione tra Nikita Kadan e Carolyn Christov-Bakargiev sarà trasmessa via Instagram live alle ore 11 di giovedì 10 marzo 2022.



Le proiezioni saranno trasmesse in presenza dal Teatro del Castello di Rivoli dal 10 al 13 marzo dalle ore 11 alle ore 19 e, a partire dall’11 marzo, anche sulla pagina Cosmo Digitale del Castello di Rivoli e sulla pagina web de ‘Il Giornale dell’Arte’.