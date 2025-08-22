Navette gratuite da Susa per la Festa delle Alpi al colle del Moncenisio

La Città metropolitana di Torino promuove la mobilità sostenibile e l'accessibilità all'evento transfrontaliero "Festa delle Alpi", mettendo a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere il Colle del Moncenisio.
Sabato 30 e domenica 31 agosto, il Colle del Moncenisio ospiterà la Festa delle Alpi-Fête des Alpes, un evento che celebra il dialogo e la cooperazione tra le comunità transfrontaliere di Italia e Francia.
In linea con il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), la Città metropolitana di Torino ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito sia per trasportare gli artisti impegnati nell’animazione della festa, sia per facilitare la partecipazione dei cittadini e ridurre l'impatto ambientale sul territorio.
Le navette riservate ai cittadini, con una capienza di circa 50 posti, partiranno dalla stazione di Susa (Piazza della Repubblica) e arriveranno al Colle del Moncenisio (Plan des Fontainettes), e viceversa.
Ecco gli orari dettagliati del servizio:
Sabato 30 agosto
- Andata: 3 corse con partenze da Susa (Piazza della Repubblica) alle 12:30, 14:30 e 16:30.
- Ritorno: partenze dal Colle del Moncenisio (Plan des Fontainettes) alle 13:30, 15:30 e 19:00.
Domenica 31 agosto
- Andata: 4 corse con partenze da Susa (Piazza della Repubblica) alle 9:00, 11:00, 14:00 e 16:00.
- Ritorno: partenze dal Colle del Moncenisio (Plan des Fontainettes) alle 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00.