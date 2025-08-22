Navette gratuite da Susa per la Festa delle Alpi al colle del Moncenisio

Sabato 30 e domenica 31 agosto , il Colle del Moncenisio ospiterà la Festa delle Alpi-Fête des Alpes , un evento che celebra il dialogo e la cooperazione tra le comunità transfrontaliere di Italia e Francia.

In linea con il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), la Città metropolitana di Torino ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito sia per trasportare gli artisti impegnati nell’animazione della festa, sia per facilitare la partecipazione dei cittadini e ridurre l'impatto ambientale sul territorio.