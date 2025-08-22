Ci sono anche due ragazze della provincia di Torino tra le pretendenti al titolo di Miss Grand Prix 2025. Si tratta della 27enne di Piossasco Marianna Camagna e della 23enne di Trofarello Ilaria Nari.
Le due ragazze saranno in Abruzzo la prossima settimana per partecipare all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcune grandi protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.
Ilaria e Marianna saranno giovedì sera 28 agosto sul palco di piazza del Mare a Giulianova (TE) per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso che la sera successiva, sul palco di piazza della Rinascita a Pescara, andranno a caccia della corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
Insieme alle bellissime finaliste di Miss Grand Prix sullo stesso palco pescarese sfileranno anche i 40 ragazzi finalisti del concorso di “Mister Italia”.
Eventi | 22 agosto 2025, 11:44
Due ragazze torinesi in lizza per il titolo di Miss Grand Prix 2025
Si tratta della 27enne di Piossasco Marianna Camagna e della 23enne di Trofarello Ilaria Nari
