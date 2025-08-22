Tanti piemontesi alla tradizionale cena di fine estate del Moletto a Sanremo

Si è tenuta ieri sera la tradizionale cena di fine estate al Circolo Canottieri Sanremo per salutare tutti coloro che hanno frequentato anche quest'estate il "gruppo del Moletto": presenti circa quaranta invitati.

Si è trattato della ormai consueta serata che da qualche anno suggella l'amicizia tra Sanremo e tutti gli amici piemontesi, lombardi e liguri che frequentano lo stesso lido : di fronte ad una deliziosa cena a base di pesce, servita insieme a dell'ottimo Pigato, non è mancato il divertimento con l'impegno di darsi appuntamento al prossimo anno.