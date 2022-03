“Cambia…menti generativi”, il Telefono Rosa celebra l'8 Marzo con gli studenti torinesi

Mattinata dell’8 marzo 2022 (Giornata Internazionale della Donna) trascorsa dal Telefono Rosa Piemonte con insegnanti, allieve ed allievi di 3 Istituti Superiori di Torino (e parecchi utenti collegati in diretta Facebook e You Tube) partecipanti al concorso “Cambia … menti generativi”, facente parte del progetto Net Generation, realizzato con il contributo della Fondazione CRT. Gli Istituti coinvolti sono stati il Liceo Berti, il Liceo Gioberti e il Liceo Gobetti, tutti di Torino.

Due ore molto partecipate, con testimonianze dal mondo scolastico e l’intervento di tre esponenti della Giuria Esaminatrice: Alessandro Colombo (Direttore IAAD - Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino e Bologna), Elena Givone (artista e fotografa), Daniele Grassucci (Co-Founder e Direttore di Skuola.net) e Patrizia Mussa (artista visiva e fotografa).

Il concorso è stato sviluppato in ottica “generativa”, finalizzata quindi a modificare le rappresentazioni stereotipate delle donne vittime di violenza maschile, elaborando testi, disegni, audio e video, finalizzati a fornire una immagine diversa della donna: non vittima passiva e impotente, ma persona dotata di forza, resilienza e determinazione, in grado di essere protagonista del rifiuto della violenza.

Nell’ambito del concorso sono stati proclamati i vincitori (premi in denato erogati da Telefono Rosa Piemonte di Torino :

1° posto assoluto a Giulia Mate, del Liceo Gobetti di Torino: alla vincitrice va il primo premio, in denaro, pari a 1.000,00 euro;

2° posto assoluto a Clelia Ripetta, Sofia Roccella e Elisa Tronville, del Liceo Gioberti di Torino: a loro va il secondo premio, in denaro, di 750,00 euro;

3° posto assoluto a Sofia Ferrero, del Liceo Berti di Torino: per lei il terzo premio in denaro, pari a 500,00 euro.