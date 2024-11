Torna Augusta, la fiera del vino naturale che porta al Bunker produttori da tutta Europa

Torna la fiera del vino naturale con la seconda edizione di "Augusta". Due giorni di degustazioni e festa, il 10 e 11 novembre al Bunker di via Nicolò Paganini, per un evento che porta a Torino oltre 70 produttori italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, austriaci, svizzeri e sloveni. Oltre 70 vignaioli da tutta Europa I vignaioli presenti sono scelti da Augusta seguendo una logica comune di rispetto della natura, e condividono tutti la filosofia di fondo di un'agricoltura sana. Le loro uve vengono coltivate con processi di agricoltura sana come il biologico, il biodinamico, la permacultura o l’agro selvicoltura.

Oltre ai 70 vignaioli - alcuni non importati in Italia - in fiera saranno presenti due produttori di birra e sidro provenienti dalla Savoia e dalla Toscana, due di chinati e distillati dal Piemonte e dalla Linguadoca, un'acetaia e, come novità, un angolo sul caffè con tre torrefattori di "specialty coffee" da Piemonte, Toscana e Lombardia. Produttori, cucine e street truck Molti di loro, oltre alla degustazione, permetteranno l'acquisto dei loro prodotti, ai quali si aggiungono 14 tra produttori agricoli, cucine e street truck che formeranno un angolo del mercato agricolo e del cibo di strada.

Augusta non si rivolge solo a turisti, cittadini e appassionati ma anche agli addetti ai lavori del settore e ai professionisti, che potranno incontrare i produttori locali e internazionali per momenti di scambio e confronto. In particolare la giornata di lunedì è rivolta ai professionisti, che nella prima edizione hanno rappresentato il 60% dei 2600 visitatori presenti. Per i ristoratori, enotecari, distributori e imprenditori del settore sono previsti biglietti ridotti: 15 euro (25 per le due giornate) contro i 25 per il pubblico generale (40 per entrambi i giorni). L'angolo letterario con Libreria Luxemburg

Oltre al vino e al cibo, nella fiera sarà presente un angolo letterario, in collaborazione con la Libreria Luxemburg di Torino e Edicola 518 di Perugia, che formeranno una piccola libreria con opere e riviste di settore, e uno spazio a cura di BATNA - Best Alternative To Nude Attitude, collettivo torinese che si occupa di sartoria, moda e arte.

"Abbiamo accolto vignaioli da Italia, Spagna, Francia, Slovenia e Germania - ha spiegato Piero Crocenzi, ideatore di Augusta - accumulati dalla stessa filosofia produttiva: una forte attenzione al percorso agricolo e un intento nell'effettuare una trasformazione sana delle uve, sui principi di rispetto della materia prima. Quest'anno l'esposizione dei produttori sarà in modo più funzionale e ci sarà un focus sul caffè, poi ci piacerebbe introdurre il cacao. I produttori sono aumentati e quasi tutti quelli dello scorso anno sono tornati: sintomo di riuscita dell'evento". Appuntamento domenica e lunedì