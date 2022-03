Nei nidi comunali ben 133 precari: "Dopo 36 mesi lasciate a casa". Presidio davanti al Comune [FOTO]

Sono queste alcune delle storie delle educatrici ed insegnanti dei nidi e materne comunali di Torino, raccolte dalla Cub Pubblico Impiego, che questa mattina ha organizzato un presidio davanti al Comune di Torino per denunciare la precarietà femminile in occasione della festa della Donna. La legge prevede che, dopo 36 mesi di lavoro di supplenza in un struttura scolastica comunale, una venga automaticamente estromessa e sostituita con il successivo in graduatoria. Una norma nata originariamente per contrastare il precariato, ma che in realtà favorisce semplicemente un turn-over rapido nella fascia 0-6, con buona pace della continuità educativa e della stabilizzazione lavorativa. Altra criticità riguarda che gli educatori che si occupano dei bambini disabili, tutti assunti tramite cooperativa: il loro stipendio è un terzo di quello di un lavoratore comunale ed in estate praticamente non percepiscono compenso, non avendo maturato nella maggioranza dei casi le ferie necessarie.