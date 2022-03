Otto Marzi, Coldiretti solidale con le 200 mila donne ucraine che vivono in Italia

Il 22,5 % delle imprese registrate in Piemonte sono al femminile, operano prevalentemente nei settori del commercio, dell’agricoltura e dei servizi alla persona; nel 11,8% dei casi sono guidate da straniere; il 10,8% è amministrato da giovani imprenditrici. E’ quanto emerge dai dati di Unioncamere Piemonte in occasione dell’8 marzo. A fine dicembre 2021 le imprese femminili con sede in Piemonte ammontavano a 96.433 unità, in aumento rispetto alle 95.879 del 2020, ma ancora leggermente inferiori rispetto alle 96.591 di fine 2019. A fine dicembre 2021 le imprese femminili con sede in Piemonte ammontavano a 96.433 unità, in aumento rispetto alle 95.879 del 2020, ma ancora leggermente inferiori rispetto alle 96.591 di fine 2019. Nonostante la pandemia stia lasciando dei segni nel mondo imprenditoriale, in generale il settore primario locale, continua a rientrare tra i primi posti della classifica di scelta per imprenditrici donne, un dato che mostra la dinamicità e possibilità di sviluppo del settore, dove il protagonismo femminile ha rivoluzionato l’attività, come dimostra l’impulso dato dalla loro presenza nelle attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, le fattorie didattiche, i percorsi rurali di pet-therapy fino alla presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica, oltre che nell’agriturismo.

“Quest’anno non possiamo non rivolgere un pensiero alle 200 mila donne ucraine arrivate in Italia con la guerra o prima nelle famiglie italiane, che in molti casi vivono giorni di sofferenza per i figli al fronte - sottolinea Silvia Beccaria responsabile Donne Impresa Coldiretti Piemonte – E’ stato un anno ancora segnato da diverse difficoltà legate sia alla pandemia e sia ai mutamenti degli scenari di mercato con lo scoppio della guerra in Ucraina che sta acuendo la problematica delle speculazioni sui prezzi. Le imprese femminili, però, sanno da sempre guardare al futuro e dimostrare la loro solidità. Abbiamo voluto creare, attraverso un video, uno spaccato di cosa significa essere donna in agricoltura: dal condurre un’impresa multifunzionale all’essere mamma, dal saper raccontare il territorio a tavola al tramandare le tradizioni di famiglia innovando fino a dare una possibilità a chi è più svantaggiato grazie alle pratiche dell’agricoltura sociale. Questo è molto altro sono le nostre imprese rosa del 2021”.