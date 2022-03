Venerdì 11 la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ospite dell'Arsenale della Pace

Una lezione sui temi della giustizia e della pace in dialogo con i giovani e gli adulti dell’Arsenale della Pace di Torino. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, sarà ospite del prossimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig, in programma venerdì 11 marzo, a partire dalle ore 18,15.

La riflessione partirà dal tema “Non c’è pace senza giustizia”.

Docente di Diritto costituzionale, la professoressa Cartabia è stata giudice della Corte costituzionale dal 2011 al 2020. Dal 13 febbraio 2021 è ministro della Giustizia nel governo guidato da Mario Draghi.

L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo.

L’incontro, a ingresso libero con green pass rafforzato, sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine Youtube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta.