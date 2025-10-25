Caricat, i soldati tornano in mostra al Museo della Cavalleria

Ci sono versioni storiche (fino alla Prima guerra mondiale), fantasy, ma anche in 2d.

Sono 740 soldatini di 130 iscritti alla seconda edizione della mostra concorso Caricat, che presenta opere di modellisti italiani e stranieri.

L'esposizione, organizzata da Ivo Preda, Fabio Nunnari e Davide Chiarabella, è stata inaugurata oggi, sabato 25 ottobre, alle 14,30 al secondo piano del Museo della Cavalleria di viale Giolitti 5 a Pinerolo e andrà avanti fino alle 18 di stasera e domani dalle 10 alle 18. La mostra concorso sarà accompagnata da diversi eventi e dalla presenza di rievocatori in costume