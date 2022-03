Regione, documento filo-russo attribuito a Marrone. Lui si difende: "Fake news, qualcuno ha falsificato la mia firma"

Continuano le polemiche sui presunti rapporti dell'assessore regionale Maurizio Marrone con la Russia, che avevano portato alcuni consiglieri dell'opposizione a chiedere al presidente Cirio il ritiro della delega alla Cooperazione internazionale.

Ieri, a rimettere benzina sul fuoco, l'episodio che Marrone racconta oggi in un lungo post Facebook, parlando di fake news. "Lo sciacallaggio sulla guerra in Ucraina - si legge nel post - non ha più limiti: ieri si aggirava in Consiglio Regionale una troupe di 'Piazza Pulita' che mostrava ai consiglieri, per ottenere commenti politici, una lettera in cirillico indirizzata alla Repubblica Popolare di Donetsk dove si vede benissimo che la firma attribuitami è inserita con una goffa aggiunta grafica: non è la mia e nemmeno le assomiglia".