Lega del Filo d'oro: si cercano nuovi volontari. Grugliasco propone un corso di base

C'è tempo fino al 21 marzo per iscriversi al nuovo Corso Base di Formazione per Volontari della Lega del Filo d’Oro, che sta cercando volontari sul territorio di Grugliasco e località limitrofe, in quanto ha molti utenti in zona.

Le candidature sono aperte a volontari di tutta la Regione Piemonte e l’attività di volontariato con persone sordocieche e con pluriminorazione psico-sensoriale si terranno sui diversi territori regionali.

I primi 5 incontri si svolgeranno in modalità on line (23, 30 marzo e 6 aprile dalle 18 alle 20; 26 marzo e 2 aprile dalle 9 alle 12) mentre gli ultimi due appuntamenti saranno in presenza presso la Sede di Via Cagliari 3 a Novara, indicativamente sabato 9 e 23 aprile.

Le date degli incontri in presenza verranno confermate all’inizio del corso.

La partecipazione al corso è gratuita.

Per accedere alla formazione e successivamente alle attività in presenza è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato