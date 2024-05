Litiga con i genitori e si butta nel Sangone: la pioggia che gonfia il fiume "salva" una ragazzina a Nichelino

Un litigio con i genitori. Uno strappo talmente profondo da spingerla a tentare di farla finita, gettandosi da un ponte. E' successo questo pomeriggio a Nichelino, quando una ragazza appena adolescente ha cercato di togliersi la vita lanciandosi dentro il Sangone dal ponte Europa.



Un volo di circa 7 metri, ma fortunatamente la pioggia di queste ore aveva aumentato la portata del corso d'acqua, attutendo la caduta della giovane. Una passante ha visto la scena e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati carabinieri, sanitari e vigili del fuoco.



Recuperata la ragazza, è stata trasportata in ospedale in codice verde per approfondimenti sullo stato di salute, ma ora è in buone condizioni.