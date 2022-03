Il Soccorso Alpino impegnato nella ricerca di un velivolo disperso nella zona di Ceresole Reale

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati attivati questo pomeriggio per un velivolo disperso nella zona di Ceresole Reale. Si tratterebbe di un aeroplano monomotore decollato dall'aeroporto di Levaldigi, nel cuneese, e diretto verso Ginevra.

Le ultime coordinate trasmesse dal velivolo sono riferite alla zona delle Cascate del Dres, a monte di Ceresole Reale, pochi minuti dopo le 11. Al momento le condizioni meteorologiche in zona sono negative per una ricognizione dal cielo, una squadra a piedi sta salendo verso il punto indicato dalle coordinate per individuare eventuali tracce dell'aereo.

Nel frattempo i Carabinieri stanno cercando di verificare le celle telefoniche agganciate dal cellulare del pilota, l'unico passeggero a bordo, nella speranza di ottenere ulteriori indicazioni per le ricerche. Alle operazioni stanno collaborando i Vigili del fuoco.

Aggiornamento delle ore 19. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno perlustrato, con esito negativo, la porzione di montagna nella zona indicata dalle coordinate GPS in cui sarebbe scomparso l'aereo ultraleggero disperso da questa mattina. Le condizioni meteo hanno notevolmente ostacolato le operazioni perché l'area è interessata da fitta nebbia e nevischio.

Nel frattempo, sono stati interpellati i guardiani della diga del Lago Serrù che nel corso della giornata non hanno visto né udito tracce del velivolo. Al momento, la squadre stanno rientrando verso valle perché il buio rende ulteriormente complesse le ricognizioni.

In serata verrà organizzato un briefing con i Vigili del fuoco per stabilire una strategia operativa per la giornata di domani.