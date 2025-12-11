La bimba ha fretta di nascere: la mamma partorisce in ambulanza

Aveva molta fretta di venire al mondo la bimba che, ieri sera, ha deciso di nascere sull'ambulanza medicalizzata che la Centrale Operativa del 118 di Azienda Zero aveva inviato per soccorrere la madre in travaglio.

In viaggio verso l'ospedale

La donna di 33 anni, alla sua seconda gravidanza, ha chiamato il NUE 112 intorno alle 18.30 quando si è resa conto che il parto era vicino e non sarebbe riuscita a raggiungere l'ospedale in altro modo. L'equipe dell'ambulanza medicalizzata con il medico a bordo l'ha raggiunta in via Fossata, a Torino, e si è diretta verso l'ospedale Mauriziano dove la mamma era già seguita.

Nata in ambulanza

Il personale che stava assistendo la donna durante il trasporto, però, ha capito che la bambina non avrebbe aspettato l'arrivo al nosocomio. La piccola è nata in ambulanza con l'aiuto del medico e dell' infermiere a bordo, oltre al supporto della Centrale Operativa. Dopo il parto l'ambulanza ha proseguito il suo viaggio verso il Mauriziano dove i medici hanno preso in carico la mamma e la neonata. Stanno entrambi bene.