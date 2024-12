La crisi dell'auto mette in moto la cassa integrazione in Piemonte: +54,5% nel giro di nove mesi da inizio anno. Nessuno come Torino

Il peso dell'automotive (sulla filiera)

“I dati relativi alle richieste di ore di cassa integrazione, nei primi nove mesi del 2024, confermano lo stato di sofferenza del tessuto produttivo piemontese - dice Gianni Cortese, segretario regionale della Uil Piemonte -, maggiore rispetto al resto del Paese. Le transizioni in atto impattano particolarmente sul settore dell’automotive, investendo, oltre che l’unico produttore di veicoli, anche l’intera filiera della componentistica, a rischio di sopravvivenza per quasi metà delle imprese. Proprio in questi giorni aumentano le preoccupazioni di un possibile effetto domino indotto dagli annunci di licenziamenti che bisogna immediatamente bloccare con l’intervento del Governo".



Ma oltre al Governo, ci si attendono mosse anche a livello Ue: "È evidente che la situazione in atto in buona parte dell’Europa dovrebbe indurre la Commissione Europea a valutare attentamente il percorso del Green Deal e le misure necessarie per accompagnarlo. Servono strumenti specifici e finanziamenti cospicui, alimentati dal debito comune. La produzione industriale in Italia, giunta all’ennesima battuta d’arresto è più di un campanello d’allarme, che richiede scelte governative strategiche non più rinviabili, per preservare la nostra manifattura, ancora seconda per importanza in Europa e ottava nel mondo”, conclude Cortese.