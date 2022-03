Ucraina: a Lublino la missione piemontese per raccogliere 45 profughi

È arrivata nel pomeriggio di oggi, a Lublino, in Polonia, la missione organizzata e guidata dal consigliere regionale del Piemonte Davide Nicco per portare in salvo 45 profughi ucraini e assicurare loro rifugio e ospitalità presso famiglie di 8 Comuni del Torinese. È il primo caso in Piemonte di un’iniziativa organizzata con la mobilitazione diretta e coordinata di più amministrazioni comunali. I profughi vengono accolti e ospitati anche senza avere già congiunti o conoscenti in loco.

Hanno risposto all’appello i sindaci di 8 Comuni della zona sud est del Torinese: Carignano, Osasio, Pancalieri, Santena, Villastellone, Poirino, Carmagnola, Trofarello, cui si aggiungeranno probabilmente nelle prossime ore San Pietro Val Lemina e Vigone. Tutti i Comuni hanno ottenuto la disponibilità di più famiglie sul rispettivo territorio, pronte a garantire ospitalità alle persone coinvolte. La realizzazione dell’impresa è stata resa possibile grazie al sostegno economico offerto da un gruppo di imprese locali.

Spiega Davide Nicco: "Abbiamo raccolto oltre una quarantina di profughi messi in salvo al confine con l’Ucraina grazie all’impegno di associazioni locali, con le quali ci siamo coordinati, e temporaneamente alloggiati in centri d’accoglienza a Lublino. Abbiamo organizzato la missione grazie alle indicazioni del Console onorario di Ucraina a Torino, Dario Arrigotti, che ringrazio per la grande sensibilità e capacità operativa. Con lui un grazie anche al grande cuore dei sindaci, delle famiglie che hanno offerto immediata disponibilità a farsi carico della prima accoglienza e degli sponsor privati che hanno prontamente messo a disposizione risorse e mezzi per l’operazione. Non appena entrerà in funzione a breve il Sistema di accoglienza messo a punto dalla Regione Piemonte, i profughi saranno presi in carico dal sistema stesso, che potrà rendere disponibile anche un piccolo contributo per le famiglie ospitanti".

L’arrivo in Piemonte della missione è previsto per la serata di domenica 13 marzo a Santena, via Asti 38, nel parcheggio davanti allo stabilimento Caffè Vergnano.

Qui le persone saranno immediatamente prese in carico dai diversi Comuni, che provvederanno al disbrigo delle pratiche amministrative, sanitarie e vaccinali sotto il coordinamento della Protezione Civile regionale. Entro 48 ore dalla registrazione presso le Forze dell’ordine, i profughi riceveranno il riconoscimento dello status di rifugiati, che dopo due mesi dal conseguimento darà loro il diritto di trovare regolare lavoro in Italia.