Cantiere blocca corsia dei mezzi di soccorso: Comitato “La voce di tutti” chiede di riaprire via Borgo Dora

“Un cantiere blocca la corsia riservata a mezzi di soccorso di via Andreis, unico accesso disponibile a Borgo Dora”: la segnalazione arriva dal Comitato La Voce di Tutti, fortemente critico riguardo il progetto di pedonalizzazione del quartiere voluto dalla precedente amministrazione e poi confermato, attraverso una lettera inviata all'attuale assessora alla viabilità della Città di Torino Chiara Foglietta.

"I mezzi di soccorso non possono entrare nel quartiere"

I cittadini si dicono preoccupati per le eventuali difficoltà in caso di emergenze: “La corsia - spiegano - è stata completamente sbarrata dal posizionamento di una vasta piattaforma di cemento, probabilmente realizzata per l'installazione di una gru, che si estende parzialmente anche su di una parte della carreggiata di via Andreis dove transitano le auto che vanno in direzione di Corso Giulio Cesare. Si tratta di un ostacolo stradale che crea un grave disagio, come documentato sulle nostre pagine social”.

La proposta: "Togliere le rastrelliere per le bici"

Per cercare di risolvere il problema, dal Comitato arriva una proposta che andrebbe a toccare uno dei capisaldi del progetto di pedonalizzazione: “L'accesso - concludono - da via Borgo Dora angolo Corso Giulio Cesare è bloccato dalla presenza di rastrelliere per biciclette, più volte contestate per la loro dubbia utilità. Per questo chiediamo di rimuoverle e di ripristinare l'accesso ai mezzi di soccorso da quel lato, perché in situazioni potenzialmente pericolose risulta essere la via di accesso più rapida ed efficace per raggiungere nell'immediatezza il cuore del Balon”.