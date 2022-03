Le sei migliori criptovalute da possedere in questo momento

Che tu sia un principiante delle criptovalute o un professionista esperto, ci sono alcune monete che credo dovrebbero essere nel portafoglio di ogni investitore.

Prendi Bitcoin (BTC). Se avessi un solo posto dove mettere i miei soldi in cripto, Bitcoin sarebbe quello. È la mia riserva di valore; la mia versione dell'oro.

Ma quando si tratta della parte più grande del tuo portafoglio, la parte che genererà il tipo di ricchezza per cui mi ringrazierai in seguito, devi considerare le criptovalute a livello di protocollo. Pensa a questi token come alle strade e alle autostrade che collegano l'intero spazio della criptovaluta.

Possederli oggi significa possedere l'infrastruttura del futuro. È così che diventi ricco. E mentre ci sono diverse monete che cadono in questo cestino, non tutte valgono i tuoi soldi.

Quindi oggi ti aiuterò a distinguere i vincitori dagli aspiranti.

Le migliori criptovalute su cui investire

Ecco le criptovalute su cui vale la pena investire.

Cardano (ADA)

Pois (DOT)

Ethereum (ETH)

Cosmo (ATOMO)

Protocollo VICINO (VICINO)

Algorand (ALGO)

Cosa sapere prima di investire in Bitcoin

È insolitamente rischioso: mentre tutti i tipi di investimento comportano rischi, investire in Bitcoin e altre criptovalute può essere notevolmente più rischioso. Per prima cosa, Bitcoin è un asset per lo più non regolamentato.

Nessun regolatore controlla il trading di Bitcoin nel modo in cui la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti supervisiona il mercato azionario. (La SEC ha preso provvedimenti contro le criptovalute che considera titoli, tuttavia.)

Anche il bitcoin è soggetto a forti oscillazioni di prezzo. Bitcoin è salito alle stelle del 1.325% nel 2017, per poi crollare di circa il 75% nel 2018. Bitcoin è aumentato del 94,4% nel 2019 ed è cresciuto del 165% finora nel 2020. Non è per i deboli di cuore.

Lo storage è un problema: sebbene Bitcoin non abbia un'esistenza fisica, deve essere archiviato elettronicamente.

E l'aumento del prezzo del Bitcoin ha attirato l'attenzione dei ladri. La maggior parte delle piattaforme di scambio più grandi (come Coinbase e Gemini) ha investito molto in sicurezza e rimborserà i clienti se i fondi vengono violati.

Ma il modo più sicuro per archiviare criptovalute è utilizzare un portafoglio che controlli solo tu sul tuo PC o telefono cellulare. In altre parole, un portafoglio che richiede una chiave privata che solo tu conosci.

I buoni portafogli software includono Exodus, Electrum e Jaxx. I portafogli hardware sono piccoli dispositivi delle dimensioni di un'unità flash progettati per archiviare le criptovalute offline.

Non lasciarti intimorire: alcuni investitori che vogliono acquistare Bitcoin sono scoraggiati dalla complessa tecnologia alla base. Ma non devi padroneggiare le molte sfumature tecniche di Bitcoin e della blockchain per possederlo.

Molte delle opzioni di acquisto di Bitcoin presentate qui hanno reso l'investimento in Bitcoin abbastanza semplice anche per coloro che non sono sempre a proprio agio con la tecnologia. Ma dovresti fare abbastanza ricerche per avere un'idea generale del perché Bitcoin è importante.

Non esagerare: sebbene la prospettiva di enormi guadagni possa indurti ad affondare una fetta importante del tuo portafoglio in Bitcoin, non farlo.

Ho consigliato a lungo di investire in Bitcoin solo ciò che puoi permetterti di perdere (vedi il primo punto di questo elenco). A seconda della tua tolleranza al rischio, un'allocazione ragionevole dovrebbe essere compresa tra l'1% e il 5%.

Se Bitcoin sale alle stelle, farai molto bene. Se per qualche motivo imprevisto fallisce, non perderai la maglietta.