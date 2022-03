[TO]Bike si rilancia: "Entro fine marzo attive 122 stazioni: oltre 500 bici in servizio"

[TO]Bike riparte ed entro fine marzo conta di riattivare “122 stazioni”, rispettando gli accordi con il Comune di Torino. Ad oggi- come spiega Gianluca Pin, direttore di Bicincittà che gestisce le bici gialle – sono “oltre 80 le stazioni attive. Il servizio non è mai stato chiuso ed entro fine marzo ne riqualificheremo un’altra quarantina, rispettando così il piano”.

"Servizio fallito"

Sembra scritta, almeno per il momento, la parola fine alla querelle tra Palazzo Civico e la società delle due ruote in sharing. A fine 2021, complice il proliferare delle aziende di mezzi in free floating e lo stop alla mobilità imposto dal Covid-19, si era capito che il servizio di [TO] Bike non godesse di buona salute. Sempre più spesso era facile vedere le stazioni di affitto/rilascio vuote o vandalizzate. Tanto da spingere l'assessore Foglietta, poco dopo l'insediamento, a parlare di "servizio fallito".

500-600 bici gialle in servizio

Bicincittà, dopo un incontro con il Comune, aveva annunciato il rilancio per il 1° marzo. Dopo qualche settimana di ritardo arriva l’ufficialità. “Entro inizio aprile – precisa Pin - saranno attive oltre 120 stazioni, per un totale di circa 500-600 biciclette su tutto il territorio”.

"Da rimuovere cinquanta stazioni"

“Resteranno da rimuovere – aggiunge – i punti di rilascio non riqualificati, che sono oltre una cinquantina e sono state decisi dopo uno studio della maglia di distribuzione”. E le bici gialle si presentano rinnovate a “livello tecnologico e nella veste grafica. I primi trenta minuti sono sempre gratuiti ed il servizio è integrato con la bip card”.