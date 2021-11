Addio alle bici gialle di [TO] Bike, Foglietta: "Rimuoveremo le stazioni vuote"

Addio a [TO] Bike. A mettere una pietra tombale sulle bici gialle in sharing che in questi anni hanno affollato Torino è l'assessore alla mobilità Chiara Foglietta, che definisce "il servizio fallito". E a conferma ulteriore annuncia che a breve verranno rimossi le stazioni, con le caratteristiche paline gialle dove si potevano prendere in affitto e lasciare le due ruote, sparsi in città. "Spesso - aggiunge Foglietta - accanto vengono lasciate altre bici in sharing o di privati. Liberiamo quindi lo spazio".