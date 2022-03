A Torino cronaca di un aiuto per bisognosi: da oggi spesa e cena gratis con Aics

Spesa, pasti caldi e accompagnamento per uscire dalla povertà. È questo il piano di Aics Torino a sostegno delle persone più fragili. Avviato con fondi europei del progetto REact-Eu e il sostegno della Comune, già da oggi è prevista la distribuzione di generi alimentari e cibo pronto in tre punti della città.

Orari di spesa e cena

Ogni martedì presso la Diaconia della Chiesa Valdese, dalle 12 alle 13, distribuzione spesa in corso Vittorio Emanuele 23 e dalle 18.30 alle 19.30 distribuzione pasti caldi in via San Pio V 17.

Ogni mercoledì dalle 12 alle 13 distribuzione spesa e dalle 18.30 alle 19.30 distribuzione di pasti caldi presso l'associazione Le Masche conTATTO e cultura, in via Silvio Pellico 4A.

Ogni giovedì dalle 14 alle 15 distribuzione spesa presso la sede di AICS, in via Pescatore 7, all'angolo con via Vanchiglia. Ogni giovedì dalle 18.30 alle 19.30 distribuzione pasti caldi presso la Diaconia della Chiesa Valdese.

La cena calda verrà preparata con il cibo recuperato dai mercati e dal CAAT (Centro Agro Alimentare Torinese). “Contiamo di riuscire a servire 360 pasti ogni settimana" racconta il presidente di Aics Torino, Ezio Dema.

Accompagnamento per uscire dalla povertà