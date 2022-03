A concorso 39 posti per la Città metropolitana: si rafforza la Viabilità

La Città metropolitana di Torino ha pubblicato due bandi per l’assunzione di 39 nuove unità di personale. 33 posti sono per il ruolo di Tecnico mezzi meccanici (Cat. "B", posizione giuridica "B3"), mentre altri 6 sono per il ruolo di Istruttore amministrativo o contabile (Cat. "C") nell'ambito del collocamento obbligatorio interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99.

“Finalmente abbiamo la possibilità di rafforzare l’organico della Città metropolitana, da tempo in sofferenza” commenta il vicesindaco Jacopo Suppo “Soprattutto per quanto riguarda la viabilità, settore nevralgico per le competenze del nostro ente di area vasta, e il cui lavoro sul territorio è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la mobilità”.

La scadenza di presentazione telematica delle domande è entro le ore 12 del 14 aprile 2022.

Per il dettaglio dei bandi e per le domande di presentazione: http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-di-concorso

Indispensabile avere lo Spid.

Tecnici mezzi meccanici

Il bando di concorso per le 33 unità di personale con il profilo professionale di Tecnico mezzi meccanici (cat. “B”, posizione giuridica “B3”) va a rafforzare le attività della Direzione Viabilità. Le mansioni previste riguardano, fra le altre, la manutenzione, cura e ripristino delle adeguate condizioni del manto stradale e delle pertinenze stradali; la conduzione di autocarri, mezzi speciali, autoarticolati, macchine operatrici, sgombraneve, ecc., in dotazione alla Città metropolitana di Torino; la cura dell’efficienza, della pulizia e dell’ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione; l’esecuzione di interventi di manutenzione e di pronto intervento, attività finalizzate all’erogazione del servizio di sgombero neve, spargimento sale, durante la stagione invernale; operazioni di manutenzione ordinaria e stagionali per operazioni di sfalcio erba, decespugliamento, smaltimento dell’erba, taglio e modellamento dei cespugli e dei rovi, eseguiti con mezzi meccanici e attrezzature manuali.

A questo bando si può partecipare qui: https://cittametrotorino1.ilmiotest.it/

Istruttore amministrativo e contabile (riservato ai soggetti disabili)

Il bando di concorso prevede l’assunzione a tempo indeterminato per 6 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore amministrativo o contabile (cat. C), nell'ambito del collocamento obbligatorio interamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, c. 1 della legge 68/1999. Fra gli altri requisiti sono richiesti il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e l’iscrizione nell’apposito elenco previsto dall’art. 8, c.1 della legge stessa (elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato) per le categorie disabili.

Il bando e le modalità di partecipazione si trovano qui: http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-di-concorso