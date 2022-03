Peste suina, Coldiretti Torino plaude alla decisione della Regione di varare piano di depopolamento dei cinghiali

In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette, dovranno, diffondere sistemi di contenimento e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l’aumento della mobilità degli animali. Cioè attraverso gabbie di cattura (impiego sistematico); recinti di cattura o “chiusini” (impiego sistematico); tiri selettivi tramite appostamenti e “alla cerca”; che possono essere integrati dalla tecnica della “cani da scaccio”, esclusivamente nel territorio ricadente. Dovranno essere coinvolti anche gli agricoltori attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase del depopolamento. Per questo, dovranno pubblicare una manifestazione di interesse volta ad individuare tutti i soggetti abilitati interessati ad effettuare interventi di depopolamento in ogni singola area protetta; definire modalità di integrazione con le attività di depopolamento in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l’insorgenza o l’aumento dei danni alle coltivazioni; ampliare l’equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi “alla cerca” e la gestione gabbie, compresa la “girata” e l’utilizzo della tecnica con “cani da scaccio”.