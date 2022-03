Lo sci mondiale si sfida a Bardonecchia e Sestriere con i Campionati Italiani Assoluti

In gara 150 atleti

Sono circa 150 gli atleti in gara, ma oltre ai velocisti della Squadra Nazionale Italiana, dei Comitati regionali e degli Sci club Italiani, saranno in azione anche i campioni delle Squadre Nazionali straniere. La Ferruccio Bosticco dello Jafferau sarà il teatro di gara di tre discipline. La prima ad andare in scena è la discesa libera, in programma il 23 marzo. I due giorni successivi gli sportivi si daranno battaglia nella gara di Super G e combinata.