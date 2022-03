Covid, fine emergenza in Italia. Cirio: "Attenzione rimanga alta: chi non si vaccina rischia la vita" [VIDEO]

Contento a metà. E' lo stato d'animo di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in vista della fine dello stato d'emergenza Covid in Italia. Se da una parte il Governatore si definisce "evidentemente contento per il decreto che sancisce la fine di un certo tipo d'emergenza", la preoccupazione che si abbassi troppo l'attenzione è concreta.



"Non deve finire l'emergenza dell'attenzione: noi continuiamo a investire sulla campagna delle vaccinazioni, è evidente che il numero delle vaccinazioni è inferiore perché stiamo facendo i richiami e le terze dosi a quelli che avevano aderito più tardi e che quindi erano in ritardo rispetto al resto della popolazione" ha continuato Cirio. "E' altrettanto evidente - ha proseguito il Governatore - che con il venir meno delle limitazioni e delle restrizioni, coloro che non hanno aderito avranno meno stimoli nell'aderire". Ecco perché, secondo il presidente della Regione, la guardia deve rimanere alta.

