Dehors Torino, pronta la delibera: suolo pubblico gratis fino al 31 maggio e sì alla fioriere

S uolo pubblico gratis fino al 31 maggio

Complice l'Eurovision Song Contest, che porterà dal 10 al 15 maggio migliaia di turisti a Torino, Palazzo Civico ha deciso di prolungare fino "al 31 maggio la gratuità dell'occupazione straordinaria del suolo pubblico di carattere pandemico".

"Un'esperienza - ha aggiunto - che condivido totalmente, molto positiva dal punto di vista della socialità e presidio del territorio, soprattutto nelle zone più difficili". E su un eventuale bis, Chiavarino si dice disponibile, anche se le regole dovrebbero essere diverse, a partire dalla metratura. "Molti operatori - ha sottolineato - non hanno fruito totalmente dei 60 mq a disposizione: i dehors così grandi hanno poi tolto posti auto soprattutto in centro, dove i residenti pagano un abbonamento annuo per la sosta di 180 euro".