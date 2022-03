Irreperibile da diversi mesi, latitante rintracciato dalla polizia

I poliziotti del commissariato Barriera Nizza si sono messi sulle sue tracce la scorsa settimana, quando l’uomo è stato raggiunto da un nuovo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in considerazione della sua recidività nel delinquere.

Non avendo, però, avuto modo di reperirlo agli indirizzi conosciuti, gli investigatori dell’ufficio Misure di Prevenzione, Sicurezza e Cautelari hanno diretto la loro attenzione sui profili social dell’uomo: da alcune foto postate i poliziotti riconoscevano dei particolari riconducenti, nei dettagli geografici, ad un paesino delle valli di Lanzo; effettivamente il ricercato, un cittadino rumeno di 38 anni, da qualche tempo si era spostato da Torino, andando ad abitare fuori città.

Da ulteriore attività investigativa condotta in quella località, i poliziotti apprendevano che realmente il ricercato dimorasse lì e che, nelle ultime settimane, stava prestando attività di manovalanza presso una ditta edile con lavori in corso a Torino.

Lo scorso martedì mattina, i poliziotti ispezionavano accuratamente la zona del cantiere ove il ricercato avrebbe potuto trovarsi, fin quando non lo vedevano transitare, riconoscendolo ed arrestandolo in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico. L’uomo ha a proprio carico precedenti per maltrattamenti, atti persecutori, lesioni, violenza e minaccia a P.U., ricettazione, rapina aggravata e danneggiamento, nonché un precedente ordine per la carcerazione per una pena di 1 anno e mezzo per gli stessi reati, ma presso gli indirizzi in possesso delle forze dell’ordine era sempre risultato irreperibile.