Speculazione o no? La guerra in Ucraina continua, ma a Torino il carburante torna sotto i 2 euro. Aspettando il taglio delle accise [FOTO]

Speculazione. È questa la parola utilizzata dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, quando nei giorni scorsi - con lo scoppio della guerra in Ucraina a causa dell'invasione russa - i prezzi dei carburanti erano schizzati verso l'alto. A Torino si erano raggiunti addirittura picchi da 2.6 euro per il servito di diesel e benzina. Per non parlare delle autostrade, dove i prezzi sono sempre più alti che in città.

Si torna sotto la soglia dei due euro

Ma adesso qualcosa è cambiato. Non in Ucraina, dove i bombardamenti dell'esercito di Putin continuano a uccidere i civili delle città finite nel mirino. Eppure in alcuni distributori di benzina i prezzi hanno preso a calare. Già nei giorni scorsi - soprattutto le cosiddette pompe "bianche", indipendenti rispetto ai grandi marchi - le tariffe si erano riavvicinare a quota due euro, ma da ieri in alcuni casi si sono visti anche prezzi luminosi a 1,9 euro, bucando la soglia psicologica del 2. Dalla parte giusta, stavolta.

Inversione di tendenza