Covid, il contagio non si ferma in Piemonte e ci sono 6 ricoverati in più rispetto a ieri

Dopo il calo di ieri, anche se di poche unità tornano invece a crescere oggi i ricoveri in Piemonte di pazienti positivi al Covid. Diventano infatti 24 i posti di terapia intensiva occupati (due in più di ieri), mentre sono 579 quelli in terapia non intensiva (quattro in più di ieri).



Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.627 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,4% di 17.359 tamponi eseguiti, di cui 14.811 antigenici.