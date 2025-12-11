Marco Romanelli è il nuovo direttore della Neurologia dell’Ospedale di Rivoli

Dal prossimo 1° gennaio la Neurologia dell’Ospedale di Rivoli avrà un nuovo direttore. Si tratta di Marco Romanelli, neurologo con oltre vent’anni di esperienza clinica.

Romanelli proviene dalle Molinette – Città della Salute di Torino, dove negli ultimi 15 anni ha lavorato nella Stroke Unit, centro ictus di alta specializzazione, occupandosi del trattamento acuto delle malattie cerebrovascolari, delle trombolisi endovenose, delle indicazioni a trombectomia e delle consulenze neurovascolari urgenti.

Neurosonologo esperto, ha svolto attività continuativa di ecodoppler dei tronchi sovra-aortici e doppler transcranico, esami fondamentali per la prevenzione e la diagnosi delle patologie cerebrovascolari. Ha inoltre seguito ambulatori dedicati al follow-up dei pazienti con pregresso ictus e alla ricerca del forame ovale pervio.

Prima dell’esperienza ospedaliera alle Molinette, Romanelli ha lavorato per otto anni in ospedali di primo livello, tra Veneto e Piemonte, tra cui Chivasso, dove è stato anche vicedirettore della Neurologia e dove ha contribuito ad avviare il percorso di trombolisi endovenosa per il trattamento dell’ictus ischemico.

«La nomina del dottor Romanelli – dichiara Giovanni La Valle Direttore Generale dell’AslTo3 – rafforza in modo significativo le competenze dell’Ospedale di Rivoli nella gestione delle malattie cerebrovascolari, ambito cruciale per il nostro territorio. L’arrivo di un professionista con un’esperienza così consolidata nella Stroke Unit delle Molinette rappresenta un valore aggiunto per i cittadini e per la qualità dell’assistenza neurologica offerta».