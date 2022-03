Già esaurito in prevendita il nuovo spettacolo di Luca Ravenna al Teatro Colosseo

Dopo il doppio tutto esaurito registrato a Nichelino la scorsa estate nell’ambito della rassegna Spaghetti Comedy – Stand up all’italiana Vol. 1, Luca Ravenna torna a Torino per la prima data “extra” del 2022 promossa dal collettivo Torino Comedy Lounge.

Lo stand up comedian milanese sarà, infatti, ospite del Teatro Colosseo domenica 27 marzo, per presentare il suo ultimo spettacolo comico – già sold out – intitolato '568' e inserito nella cornice della manifestazione Spaghetti Comedy Extra – Stand up all’italiana. Gli spazi di via Madama Cristina 71 accoglieranno, così, le nuove riflessioni e introspezioni comiche di uno degli autori più brillanti della nuova generazione della stand up comedy italiana.

In 568 – monologo dal titolo criptico, che si staglia come un omaggio a un grande comico ma di cui Ravenna preferisce non rivelare il mistero – si assisterà, appunto, a una sequela di “spunti comici” che toccheranno alcuni dei temi più rilevanti dell’attualità, sociale e personale.

Dal diffondersi prepotente del complottismo alle tipiche dinamiche delle cene tra coppie, dalla cleptomania giovanile all’estrema attenzione posta al mondo dei social, fino ai cattivi pensieri che popolano la nostra mente e al politicamente corretto, Luca Ravenna, dunque, intreccerà sagacemente argomenti, considerazioni e pensieri diversi, accomunati dal fil rouge dell’irriverenza e da uno stile sapiente e arguto.

"Siamo molto orgogliosi di dare avvio alla nuova stagione di appuntamenti “extra” con Luca Ravenna – spiega Antonio Piazza, ideatore della rassegna e fondatore del TCL – un comico che ha saputo dare nuova linfa alla scena italiana della stand up comedy e che ne ha saputo rinnovare il linguaggio in modo intelligente e originale. In questo senso, non ci stupisce, quindi, l’immediato sold out registrato a poche ore dall’apertura della biglietteria, perché Ravenna ha lavorato bene ed è uno di quei comici che si è dedicato molto alla costruzione di un’identità di performer live dai contorni ben delineati, dove il video è solo un mezzo che conduce il suo pubblico a vederlo dal vivo, e non il suo statuto di stand up comedian".

Lo spettacolo inizierà alle ore 21. Ad aprire la serata, lo stand up comedian Antonio Piazza. L’evento è realizzato in collaborazione con The Comedy Club.