I collettivi universitari torinesi lanciano la 'tendata studentesca Free Palestine'

La delegazione entrata ieri pomeriggio al Salone, dopo le tensioni e gli scontri con le forze dell'ordine al termine della manifestazione pro Palestina, aveva già lanciato l'iniziativa, trovando il consenso dei collettivi studenteschi presenti: "una grande tendata che va dal Politecnico a Unito, che andrà avanti finché le Università non toglieranno gli accordi con regimi sionisti”.

Appuntamento domani a Palazzo Nuovo

Ed allora ecco che è stata lanciata l'idea di una ‘tendata studentesca free Palestine’: è l’invito dei collettivi studenteschi torinesi che rimbalza sui social con l’appuntamento per domani alle 10,30 a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, portando tende e materiale utile per il campeggio. “Sono trascorsi oltre 200 giorni dall’inizio del genocidio di Gaza - si legge in un volantino online - oltre 76 anni di occupazione, colonialismo e pulizia etnica in Palestina tra silenzi complici e collaborazionismo occidentale.

"Mobilitarsi per la resistenza palestinese"

“Studenti di tutto il mondo si stanno mobilitando al fianco della resistenza palestinese per pretendere il cessate il fuoco e la fine dell’invasione di Rafah. Con le acampade, un’unica voce si solleva per chiedere la fine degli accordi tra i nostri atenei l’Accademia israeliana e le aziende belliche. Anche a Torino uniamoci all’intifada studentesca che nelle ultime settimane sta riempiendo gli atenei di tutta Italia”, conclude il volantino dando appuntamento a domattina.