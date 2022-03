Parmigiano Reggiano: da Merusi 1876 prodotti d’eccellenza in vendita anche online

Il Parmigiano Reggiano è un vero e proprio prodotto d'eccellenza: un vanto tutto italiano, dalla qualità inconfondibile. Purtroppo al giorno d'oggi questo è un formaggio che si trova in tutti i supermercati, ma quello che si acquista in questi casi non è il vero Parmigiano. Tale prodotto per essere davvero apprezzato deve avere determinate caratteristiche che non si esauriscono nella durata della stagionatura. Il Parmigiano di qualità viene prodotto con materie prime attentamente selezionate e si riconosce immediatamente, per via del profumo straordinario e del sapore altrettanto unico.

Dove acquistare allora un Parmigiano Reggiano veramente degno di tale nome? Fortunatamente non è necessario andare a Parma per trovare prodotti d'eccellenza, perché alcune botteghe storiche si sono aperte al web e vendono oggi le loro eccellenze gastronomiche anche online. È il caso di Merusi 1876: un marchio apprezzatissimo, che vanta delle recensioni eccellenti e che di certo non rischia di deludere le aspettative.

Merusi 1876 si apre alla vendita di Parmigiano Reggiano online

Merusi 1876 non ha bisogno di grandi presentazioni: molti di coloro che sono passati da Parma o Sala Baganza hanno avuto il piacere di scoprire questa bottega storica, che ormai da decenni produce e seleziona salumi e formaggi di altissima qualità. Anche chi non ha avuto la possibilità di andare personalmente d Merusi 1876 può comunque avere la riprova del fatto che si tratta di una bottega straordinaria: basta leggere le moltissime recensioni che si trovano online e non rimangono di certo dubbi in merito. Sulla qualità dei prodotti, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, dal culatello allo strolghino si può dunque andare sul sicuro.

Finalmente adesso Merusi 1876 ha aperto un e-commerce che si occupa di vendita di Parmigiano Reggiano online e di moltissimi altri prodotti d'eccellenza.

Merusi 1876: tante varietà di Parmigiano, per tutti i gusti

Sullo shop online di Merusi 1876 è possibile trovare moltissime varietà di Parmigiano Reggiano DOP, tutte di altissima qualità perché prodotte con le migliori materie prime. Il latte utilizzato per realizzare il Parmigiano in vendita da Merusi 1876 proviene da mucche allevate con il fieno dei campi della zona e con cereali di prima scelta. La stagionatura è di minimo 24 mesi come prevede il protocollo ed il profumo, insieme al sapore, sono davvero unici.

Oltre alle differenti stagionature, che rendono ogni tipologia di Parmigiano Reggiano unica ed inconfondibile, nello shop online di Merusi 1876 è possibile trovare anche specialità di altissimo livello come il Parmigiano Reggiano Vacche Rosse. La sua particolarità sta nel fatto che questo formaggio viene prodotto esclusivamente con il latte di questa razza di vacca reggiana. È considerata la varietà più storica ed antica ma anche una delle più pregiate, da provare assolutamente.

Merusi 1876: Parmigiano Reggiano online ad un ottimo prezzo

Lo shop online di Merusi 1876 è consigliatissimo non solo per la grande qualità dei prodotti che si possono acquistare ma anche per l'ottimo prezzo. Vale dunque la pena provare queste eccellenze, anche perché il servizio è impeccabile: si ordina tutto comodamente online e si riceve a casa nel giro di pochissimi giorni.