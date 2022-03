Settimo Torinese, tutti in piazza per onorare le vittime della mafia: "Tante famiglie aspettano ancora giustizia" [FOTO]

Mille e cinquantacinque. Un lungo (purtroppo) elenco di nomi: sono le persone morte per mano della mafia. Li hanno ricordati - leggendoli ad alta voce in piazza - anche a Settimo Torinese, in occasione della Giornata Nazionale che grazie all'associazione Libera ha avuto il suo centro a Napoli, ma che poi ha trovato interpretazione anche in tante altre città italiane. "Si tratta di nomi che dietro hanno storie, ma anche famiglie. Famiglie che in molti casi ancora aspettano giustizia".



Alla cerimonia era presente anche la sindaca, Elena Piastra. "Sono 1055 nomi - ha scritto il Comune di Settimo, in un post su Facebook -. Sono le vittime innocenti delle mafie e a pronunciare i loro nomi sono stati i ragazzi delle scuole, gli amministratori, i rappresentanti delle associazioni e anche semplici cittadini. Il progetto Professione Legalità voluto dal Comune di Settimo culmina oggi in questa cerimonia dal forte significato simbolico, a memoria di quanti hanno perso la vita, innocenti, per mano della criminalità organizzata. I nomi celebri come quelli meno conosciuti, la cui memoria deve restare viva in tutti noi, cittadini, associazioni e istituzioni, uniti dall’impegno per sconfiggere le mafie e costruire una società più giusta".