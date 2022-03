Vandali in azione ad Aurora, arredo urbano distrutto ai Giardini “Madre Teresa”

Tempi duri per i Giardini “Madre Teresa di Calcutta” di corso Vercelli, croce e delizia del quartiere Aurora, frequentati da decine di famiglie con bambini, da sportivi e ragazzi durante il giorno ma spesso teatro di illegalità e degrado nel cuore della notte.

Atti vandalici e degrado

L'ultimo atto vandalico è andato in scena solo un paio di giorni fa, quando ignoti hanno letteralmente sventrato una piattaforma in cemento situata nell'area riservata allo skateboard e distrutto alcune panchine, con gli assi in legno ritrovati a metri di stanza. Prosegue, inoltre, l'abbandono di siringhe utilizzate dai tossicodipendenti che gravitano nella zona.

A denunciare l'accaduto è la capo-gruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi, che non si ferma qui: “Per non parlare – aggiunge – dei pusher che vendono morte sotto 6 telecamere che dovevano monitorare e diminuire il problema, i tossicodipendenti che consumano droghe sotto gli occhi di tutti e le risse giornaliere spesso a bottigliate”.

Alessi, inoltre, lamenta la mancata convocazione di una Commissione sull'argomento: “Non c'è – conclude - la volontà politica di intervenire con azioni concrete a 360°, senza questa si vanifica anche il lavoro delle Forze dell’Ordine. E dire che il Giardino MTC non è isolato e periferico, si trova davanti la sede della Circoscrizione 7 ed è a poche centinaia di metri dal Centro di Torino”.