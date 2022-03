Torino Outlet village: torna l'appuntamento con i Luxury days

La stylist ed esperta di moda metterà la sua esperienza e il suo gusto a disposizione per poter consigliare lo stile più adatto ad ogni personalità e ad ogni fisicità così da poter valorizzare i propri punti di forza. Per le sue styling sessions e per trasmettere al meglio i suoi consigli, la stylist mostrerà inoltre degli outfit con i capi che le clienti potranno poi ritrovare all’interno delle boutique aderenti all’iniziativa.

Ma non finisce qui. Per valorizzare al meglio ogni look non può certo mancare un trucco sofisticato e studiato ad hoc per il proprio incarnato. La make-up artist ed esperta di bellezza svolgerà una consulenza in relazione ai lineamenti e ai riferimenti cromatici e consiglierà il beauty look che maggiormente valorizzi il volto della cliente.