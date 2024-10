Un anno dedicato ai giovani e alla pop art: ecco il nuovo Calendario storico dei carabinieri

Oltre 1,3 milioni di copie, tradotto in altre 8 lingue oltre all'italiano (compresi gli idiomi sardo e friulano): arriva all'edizione numero 92 il Calendario storico dei carabinieri .

E il tema, per il 2025, è quello dei giovani. "Proprio in un periodo in cui stiamo accogliendo tante nuove leve dentro l'arma", commenta il comandante provinciale dei carabinieri, generale di brigata Roberto De Cinti.