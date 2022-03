"Abilit-tiamo Mirafiori": un aperitivo lirico con Fé Avouglan

Per la campagna di raccolta fondi "ABILIT-TiAmo Mirafiori", la soprano Fé Avouglan domenica 3 aprile alle ore 17.30 si esibirà nell'Aperitivo lirico a Orti Generali, evento unico e inedito, ricompensa delle prime 40 donazioni.

In uno dei luoghi più suggestivi di Mirafiori, la soprano di fama internazionale residente in quartiere, Fé Avouglan, sarà accompagnata dal pianoforte in un'esibizione al tramonto per sole 40 persone, sulle note di brani celebri tratti da opere liriche di fine Ottocento.

Il compositore dei brani scelti sarà Giacomo Puccini, celebre anche per aver scelto come protagonisti persone ordinarie e per aver messo in musica le loro emozioni e i loro sogni.

Dopo l'esibizione verrà offerto un aperitivo con vino del Chiosco di Orti Generali e con focacce prodotte nel forno sociale della Cooperativa I Passi in collaborazione con il progetto Gran Desco di Im.Patto di Nova Coop.

Il progetto ABILIT-TiAmo Mirafiori ha l'obiettivo di raccogliere fondi per equipaggiare gli abitanti di Mirafiori in difficoltà economica con percorsi formativi, abilitazioni e corsi professionalizzanti per fornire loro forme di sostegno efficaci sul lungo periodo, da un lato per aumentare le chances di inserimento lavorativo e la stabilità economica, dall’altro valorizzare le loro competenze e dare spazio anche ai loro sogni e desideri.

Info: https://bit.ly/AperitivoLirico; https://fb.me/e/1ZH7z6oem