Sacchetti di carta personalizzati: il rispetto per l'ambiente si identifica con il brand delle aziende

I sacchetti di carta personalizzati fanno parte del mondo dei gadget personalizzati, che costituiscono un valore aggiunto per le aziende che li scelgono, oltre a una brand identity green.

Le aziende sono sempre più spesso alla ricerca di strumenti per la promozione aziendale. Il mondo dei gadget personalizzati risulta oggi l’iniziativa pubblicitaria di maggior successo per molte delle attività commerciali presenti sul mercato.

Tra i modi per presentarsi ai clienti e ottenere così una visibilità immediata, i sacchetti personalizzati sono, insieme ai biglietti da visita, i mezzi di comunicazione più efficaci ed eco sostenibili attualmente in circolazione.

In un mercato in continua evoluzione e competizione diventa prioritario lasciare il segno con strumenti di marketing efficaci come i sacchetti di carta personalizzati che sappiano imprimere nella memoria del cliente finale logo e brand.

Sacchetti personalizzati: quando il marketing è amico dell’ambiente

Risparmio e attenzione alle esigenze dei clienti, strizzando l’occhio all’ambiente. Il caso di Gadget Personalizzati è un esempio di quanto un’azienda online possa garantire un ottimo servizio e una vetrina aggiornata di prodotti promozionali come i sacchetti personalizzati, adatti ad ogni esigenza. Nata a Milano nel 2007, Gadget Personalizzati fonda la sua expertise su un’ottima conoscenza del mercato italiano e internazionale, grazie alla partecipazione ad eventi e fiere come Promotion Expo, la fiera sulla Pubblicità Tramite l’Oggetto.

Gadget personalizzati: i servizi più richiesti

Il sito Gadget Personalizzati presenta prezzi chiari senza sorprese. Prezzi che non varieranno o aumenteranno in base ai tempi di consegna della merce acquistata. Il metodo è chiaro dal primo click. In caso poi si verifichino ritardi nelle consegne la soluzione è a portata di mano, poiché risolta tenendo conto delle singole esigenze di ogni cliente.

Tra i servizi più richiesti la logistica personalizzata rappresenta uno dei punti di forza di Gadget Personalizzati. Cosa significa? Significa che l’azienda si mette a disposizione del cliente per effettuare la spedizione dei regali aziendali personalizzati da destinare ad utenza e dipendenti, sia in Italia che nel resto del mondo, eventualmente con carta regalo brandizzata e biglietti di auguri ad hoc. Per i clienti più esigenti è garantita la firma in originale del biglietto con servizio di spedizione e riconsegna per poi procedere alla fase di confezionamento del gadget.

Un altro prodotto di sicuro interesse e di attualità è il Welcome Kit o Kit per influencer, ovvero pacchi regalo personalizzati, da comporre in base ad ogni singola preferenza. Per i clienti che lo richiedono è a disposizione un servizio di consulenza gratuita, previo appuntamento.

La personalizzazione comprende anche la realizzazione di prodotti su misura (anche se non presenti sul sito). Anche in questo caso è garantita assistenza per valutare gratuitamente e senza impegno un’offerta tailor made.

Anche per i sacchetti personalizzati, la bozza grafica è gratuita

Una volta emesso l’ordine di sacchetti personalizzati in carta sarà predisposta una bozza grafica gratuita dopo che il cliente invierà il file del suo logo, grafica e/o testo in formato “vettoriale” e/o nel formato Jpeg/Pdf ad alta risoluzione a seconda della tipologia di stampa richiesta.

Il formato vettoriale è abbinato a tutte le personalizzazioni "a tinte piatte / colori pantone" in tampografia, serigrafia, ricamo, incisione laser in quanto sono personalizzazioni che richiedono l’attuazione di un clichè di stampa per ogni singolo colore.

Mentre il formato Jpeg/Pdf (in alta risoluzione nel suo formato reale di stampa) è normalmente allineato a tutte le personalizzazioni in quadricromia / full color.

L’ordine di sacchetti di carta personalizzati può essere effettuato anche per piccole quantità. All’interno del sito di gadget personalizzati si può scegliere tra i prodotti pronto stock da sovrastampare o i sacchetti di lusso per boutique.

Questi file possono essere forniti da un grafico di fiducia o internamente e, in caso di necessità, commissionati a Gadget Personalizzati, tenendo conto delle tempistiche utili per tale attività.

Ogni singola fase del processo d’acquisto è trasparente e chiara. Allo stesso modo quando si parla di tempistiche si deve considerare il tempo che decorre dalla conferma dell’ordine, dalla ricezione del pagamento e dalla data di conferma della bozza-simulazione grafica definitiva. Lo stesso iter è valido per la data di spedizione indicata.