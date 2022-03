Stellantis, verso il vertice con Tavares: "Torino non è solo nostalgia: ecco perché il Gruppo deve ancora investire qui"

Meno di un centinaio di ore. Sono quelle che mancano al vertice di lunedì pomeriggio alle 18, a Mirafiori, tra il governatore Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e i vertici di Stellandis, Carlos Tavares e John Elkann. Da quell'incontro uscirà almeno una visione, del futuro dell'auto nella città dove è nata. E in queste ore Regione e Comune hanno incontrato i sindacati (oltre alle associazioni datoriali), per un ultimo confronto.

"Non possiamo andare avanti con 50mila vetture all'anno"

“Abbiamo visto le produzioni torinesi dell’auto crollare a 50.000 unità medie annue negli ultimi 12 anni con il conseguente progressivo calo degli addetti del settore e un ampio utilizzo della cassa integrazione. È importante che nell’incontro previsto con l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, emerga l’esigenza di avere a Torino nuovi modelli e nuove produzioni per arrivare alla piena occupazione negli stabilimenti Stellantis e nel suo indotto", dicono il segretario della Fiom Piemonte, Valter Vergnano e il segretario della Fiom Torino, Edi Lazzi. "Investire sul nostro territorio per Stellantis sarebbe conveniente perché qui abbiamo 120 anni di storia industriale nell’automotive, risorse e competenze professionali diffuse, centri di ricerca e sviluppo di eccellenza, istituzioni di formazione tecnica di alto livello”.

"Servono volumi elevati e posti di lavoro"

"Ognuno di noi ha fatto presente le priorità da presentare al tavolo con Tavares: quali sono le intenzioni del futuro occupazionale e produttivo di Stellantis a Torino? Continuano a rinnovare le produzioni che già ci sono, ma nulla di più di un arrocco su Mirafiori. Servono prospettive", dice Ciro Marino, segretario di Uglm Torino. "Si parla sempre di produzione e di volumi elevati, ma poi i numeri dei dipendenti scendono sempre, con gli incentivi esodati". "Un conto è tenere qui la testa pensante, ma poi bisogna anche curare la parte produttiva", conclude Marino.

"Riqualificare le aree dismesse dello stabilimento"

"Occorrono garanzie per il futuro degli Enti centrali e delle ex Meccaniche in vista della crescente elettrificazione della gamma - aggiunge Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino - ma bisognerà anche affrontare il tema delle aree dismesse di Mirafiori, i cui progetti di riqualificazione varati negli ultimi anni hanno prodotto risultati limitati".

"Torino eccellente perché conveniente a livello globale"

"Bisogna utilizzare tutte le levi possibili, per sostenere Torino - commenta Davide Provenzano, segretario provinciale Fim Cisl - e la leva che più può interessare un grande Gruppo come Stellantis è quella economica. Torino deve essere conveniente per il mantenimento dell'ingegneria e della manifattura: non bastano più la storia e le radici. Il mondo sta cambiando. Torino deve imporsi come uno dei centri di eccellenza del Gruppo".

"Non ci spaventa il cambiamento. Ma no ai traumi"