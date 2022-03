Alimenti mal conservati, denunciato il titolare di un ristorante cinese/giapponese di via Sacchi

Ieri pomeriggio, su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti della municipale hanno effettuato un controllo ispettivo in un ristorante cinese/giapponese in via Sacchi.

I vigili hanno rinvenuto alimenti che, acquistati surgelati, erano stati decongelati, lavorati e successivamente riposti nel congelatore a pozzetto. Nei congelatori c'erano in particolare anelli di totano, bocconcini e fette di pollo impanati, gamberi con pasta sfoglia e involtini di verdure, per un peso complessivo di circa 46 chilogrammi di alimenti posti sequestro giudiziario.

Il titolare è stato denunciato per 'cattivo stato di conservazione di alimenti' e successivamente sanzionato per scarse condizioni igieniche della cucina e per non aver apposto le necessarie coperture ai bidoni presenti nella zona dove avveniva la manipolazione degli alimenti crudi e cotti.