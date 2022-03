Dalle Giornate FAI di Primavera allo spettacolo Cavoli che storia: ecco cosa fare in questo primo weekend di stagione

C'è già profumo di primavera in città con le Giornate FAI e le fiere florovivaistiche. Ma le iniziative culturali spaziano dal teatro alle mostre di arte per un fine settimana di eventi imperdibili.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Sabato 26 e domenica 27 marzo

Tornano le Giornate FAI di Primavera: luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti che saranno visitabili a contributo libero. Le Giornate FAI quest’anno compiono “trenta primavere” e in Piemonte festeggiano aprendo grazie all'impegno dei suoi volontari 96 strutture di prestigio che resteranno eccezionalmente aperte dalle 10 alle 18. A Torino, si aprono luoghi suggestivi quali il Palazzo del Rettorato ma anche all'ex Scuola di Veterinaria.

Info: https://fondoambiente.it/

GIANLUCA NIBBI - THE DESERT KINGS

Fino al 15 maggio

I “re del deserto” in mostra a Torino alla Galleria del Museo di Arte Urbana in via Rocciamelone 7/c, la personale di Gianluca Nibbi “The desert kings”. L'esposizione, curata dal presidente del MAU e direttore dell'Accademia Edoardo Di Mauro con Alberto Garino, sarà visitabile fino al 15 maggio esclusivamente su appuntamento; l'evento fa parte del progetto Fucina Campidoglio ed è stato inserito nel cartellone di Eurovision Song Contest.

Info: Museo di arte urbana; via Rocciamelone 7/c; https://www.museoarteurbana.it/

OMAGGIO A ANDREY KHRZHANOVSKY

Sabato 26 marzo

Al Museo Nazionale del Cinema, in occasione dell'uscita nelle sale del film "Il naso o la cospirazione degli anticonformisti", distribuito da Double Line, ospita un omaggio all'opera di Andrey Khrzhanovsky, illustre rappresentante del cinema d'animazione sovietico e russo. Il regista ha spesso celebrato, nei suoi film e nella sua attività teorica, l'arte come veicolo di opposizione ai regimi totalitari. È fondatore, insieme a Yuri Norshteyn, Fëdor Chitruk e Eduard Nazarov, dello School-Studio “Shar” di Mosca.

Info: Museo del Cinema; Via Montebello, 20; www.museocinema.it

FOLLIA IN FIORE

Sabato 26 e domenica 27 marzo

A dare il via alla primavera è la XIII edizione di Follia in Fiore, la mostra mercato diventata uno degli appuntamenti florovivaistici imperdibili del panorama nazionale che torna, dopo due anni di stop, con una festa di primavera. Promossa dalla Città di Collegno, in collaborazione con la Società Orticola del Piemonte, la manifestazione è rivolta a tutto pubblico di appassionati, famiglie, curiosi e amanti dei fiori, delle piante e della natura.

Info: Certosa Reale di Collegno; Parco della Certosa, Viale Martiri XXX Aprile; https://www.comune.collegno.to.it/follia-in-fiore

TEATRO