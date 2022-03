Disabilità, oltre 5 milioni dalla Regione ai Comuni per aree gioco, laboratori e attrezzature

In Piemonte sono in arrivo per lo sport 1 milione di euro per ampliare la platea del programma triennale e 4,3 milioni per renderlo più inclusivo e pronto a superare le barriere dovute alla disabilità. Lo prevede una delibera della Giunta regionale di Alberto Cirio, approvata oggi.

Sono 4.320.000 milioni di fondi nazionali ai Comuni piemontesi per l’accessibilità delle persone con disabilità ad aree gioco, strutture sportive e semiresidenziali. Il neo-assessore della Regione Piemonte alle Politiche Sociali e alla Disabilità Maurizio Marrone presenta il fondo per l’inclusione: "Diamo ai Comuni i fondi necessari per rendere accessibili a bambini e adulti con disabilità le aree gioco eliminando le barriere architettoniche, per attrezzare i laboratori di inserimento lavorativo, per rifornire le associazioni e società sportive di mezzi di trasporto adeguati ed attrezzature ed ausili come carrozzine e seggiolini: oltre quattro milioni per portare la vera inclusione sul territorio fino alle comunità più piccole".