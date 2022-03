I giochi da casinò incontrano il calcio, quali sono i più divertenti?

Con quasi 4 miliardi di fan sfegatati in tutto il mondo, il calcio è sicuramente il più popolare tra gli sport e non c’è da stupirsi! Grazie alla semplicità delle sue regole è una disciplina adatta a tutti i tipi di tifosi, e gli atleti sono delle vere e proprie superstar che ci lasciano a bocca aperta con le loro prodezze in campo.

Gli appassionati sono spesso anche dei grandi scommettitori che supportano la propria squadra preferita non solo dagli spalti ma anche sui siti di scommesse per fare puntate, seguire pronostici, quotazioni e eventi in streaming.

La maggior parte delle piattaforme digitali di scommessa sportiva è anche dotata di una ricchissima sezione dedicata al casinò online, e sarete sorpresi dal notare che il calcio è proprio dappertutto, incluso nei più divertenti giochi di casinò. Vi abbiamo incuriosito? La passione per il pallone è approdata con temi dedicati in tantissimi titoli, per questo abbiamo messo insieme una lista di top 3 tra i prodotti online da provare per tutti i veri amanti di questo sport.

Le slot machine a tema calcio, la nostra top 3 delle più divertenti

Uno sport così dinamico e adrenalinico come il calcio, non poteva che essere affiancato alle altrettanto emozionanti slot machine! Così molti dei più grandi sviluppatori iGaming disponibili su svenskacasinoonline.net, hanno messo a punto dei titoli scoppiettanti che vi terranno col fiato sospeso e che vi riporteranno allo stadio con i loro temi.

Football Star Deluxe

Questo gioiello della Microgaming è un nuovo titolo uscito nel 2020, una vera novità per il brand che si stacca dai temi più classici della frutta, da quelli epici dell’antico Egitto, e da quelli mitologici dell’antica Grecia, per cimentarsi in qualcosa di moderno e travolgente.

La versatilità di questa slot machine la rende appetibile a tutti, in quanto accetta puntate a partire da un euro e può essere provata in modalità demo sui migliori casinò ADM.

Il tema di questa slot è una vera e propria partita tra due squadre con l’atmosfera dell’arena completa di tifosi, ci fa sentire parte di un vero e proprio match calcistico.

Lo stadio in cui si gioca ospita 5 rulli con 88 combinazioni vincenti e la fantastica opzione Rolling Reels, tipica di Microgaming, rende il gioco ancora più emozionante grazie alla comparsa di caselle vincenti addizionali per una cascata di combinazioni.

Football fever

Questa slot machine, uscita nel 2018 in concomitanza di FIFA Soccer World Cup, ha come guest stars proprio i calciatori di quegli anni: in questo caso le grandi star del calcio vi aiuteranno a fare combinazioni vincenti a più non posso. La meccanica di gioco prevede che facciate più gol possibile e che difendiate la vostra porta dagli avversari così da ottenere bonus e moltiplicatori fino a 5x e fino a 40 giri gratuiti.

Football Fever è una slot machine molto accessibile perché permette di puntare anche degli importi molto bassi. I rulli sono 5 e ci sono tantissimi diversi tipi di puntate legate al calcio, con random wilds che possono apparire su uno o più rulli, e perfino una sessione di sfida ai calci di rigore da trattenere il fiato.

La slot machine Football Fever vi porta in campo insieme ai giocatori più famosi per un’esperienza di gioco avvincente che trasporta i semplici rulli da slot in un vero campo sportivo.

Football: Champions Cup

Il terzo titolo che vi proponiamo è stato sviluppato da NetEnt e si tratta di Football: Champions Cup, una slot a jackpot dove i giocatori possono vincere delle monete di credito giocando ad una partita di calcio! In questo caso, prima di cominciare il match possiamo persino scegliere la nazionale che più ci piace tra le più famose del mondo. Sebbene la scelta non incida sul gioco vero e proprio, troviamo che sia un dettaglio molto apprezzato che sicuramente attirerà molto i fan.

I rulli di questa slot devono allinearsi per formare simboli vincenti, ognuno con un valore diverso di monete che si andranno ad accumulare al jackpot finale. Molto interessante il bonus game che caratterizza i calci di rigore: potete scegliere fino a 4 posizioni sulla griglia di gioco dove pensate che palla verrà calciata, e se indovinerete quella giusta avrete bonus e monete addizionali.

Il calcio che non si ferma al campo da gioco

Fan del calcio di tutta Italia, se volete divertirvi e vivere la vostra passione a tutto tondo, ci sono tantissimi giochi di casinò online che sono pronti ad intrattenervi con le loro atmosfere immersive, con i cori, i giocatori più popolari e le nazionali più famose al mondo. Se la nostra top 3 vi attira, vi consigliamo di farvi un giro su queste slot disponibili anche in modalità demo nei migliori casinò online ADM.