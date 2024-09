Arte, cultura e design invadono Torino Nord: il progetto "Shine a light on" per dare nuova luce a Barriera di Milano

Per far rivivere Barriera nasce il progetto "Shine a light on"

L'arte e il design sono pronti a invadere le strade di Torino Nord grazie al progetto "Shine a light on". Un piano realizzato dall'associazione Barriera Design District APS, ente nato per 'dare nuova luce' a Barriera di Milano attraverso l'architettura, l'arte e la cultura. Sarà un importante lavoro sul territorio che coinvolgerà imprese, pubbliche amministrazioni e comunità, che mira a ridefinire il posizionamento dei luoghi a partire dalle idee di chi li abita e di chi li abiterà. I quartieri e le aree coinvolte

Il progetto coinvolgerà una parte del quartiere, includendo le aree limitrofe a piazza Baldissera, i Docks Dora, l'ex Ceat Cavi, piazza Crispi. In quest'area l'obiettivo, nel breve o medio periodo, sarà quello di creare un percorso virtuoso con ricaduta positiva su tutta l’area di Barriera di Milano. Il piano però non intende limitarsi territorialmente, lo scopo sarà infatti in coinvolgimento di aree limitrofe in questo percorso.

"Scontiamo a Torino una marginalità mentale, le barriere e le periferie pagano questo modo di ragionare. Altre periferie italiane misurano una distanza notevole con le grandi realtà metropolitane, qui a Torino invece abbiamo la periferia dietro al centro – ha spiegato l'assessore allo Sport e Grandi Eventi Mimmo Carretta – Quindi mentalmente è come se ci bloccassimo tra questi confini. Allora per distruggere queste barriere bisogna farlo attraverso la cultura e progetti come quello di Barriera Design. L'area selezionata credo davvero che potrà intraprendere un percorso virtuoso, un'esperienza che dovrà diffondersi sul territorio." "Trasformate le paure in dialogo e crescita"

"Siamo arrivati in questo luogo un po' per caso, ma dopo poco abbiamo scelto di abitare questa zona che ci ha notevolmente affascinati – ha commentato il presidente di Barriera Design District APS Gianluca Bocchetta – Abbiamo trasformato le paure iniziali in dialogo, rielaborando così il concetto di periferia, per realizzare un progetto che intende dipingere questa zona come vero polo di architettura, design e arte."

L'associazione intende mettere in campo un'operazione di marketing territoriale che, attraverso un piano di comunicazione, punti alla promozione delle eccellenze e allo sviluppo commerciale e immobiliare del territorio, unendo tradizione e innovazione. L'obiettivo di Barriera Design District è quello di diventare un distretto multifunzionale, capace di interagire con le realtà urbane e sociali, riscoprendo, ma soprattutto ricoprendo, una posizione strategica per la città. Eventi, arte e spazio al vintage