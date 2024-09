Bruzolo, brucia un cassone in una fabbrica in disuso: il fumo riempie lo stabilimento

Alle 13.45 di questo pomeriggio è scattato l'allarme in val di Susa. Le squadre del Comando di Torino dei Vigili del fuoco sono dovute intervenire a Bruzolo, all’interno di uno stabilimento in disuso, per un incendio che interessava un cassone metallico colmo di vario materiale.



La squadra 91 e i volontari di Borgone, in particolare, supportati dalle autobotti di Susa e Borgone e dal carro fiamma della sede centrale sono riusciti a spegnere l’incendio che nel frattempo aveva riempito di fumo il capannone di fumo e quindi hanno trasportato il cassone all’esterno per effettuare la bonifica.