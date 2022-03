La fibra ottica a Torino è sempre più richiesta nelle abitazioni private

Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un importante calo dei costi per navigare da rete fissa con la fibra ottica. Le offerte di attivazione e canone mensile sono diventati sempre più convenienti. Lo si evidenzia da un recente studio tenuto dall’Osservatorio Segugio.it nel periodo tra maggio del 2021 e febbraio di quest'anno, dove sono state analizzate delle offerte Internet casa, con l'ausilio di un sistema collaudato di comparazione. Infatti, negli ultimi 10 mesi si è assistito a un importante calo dei costi e all'aumento delle offerte su nuove installazioni della fibra ottica e della sua conseguente copertura sul territorio. Per chi cerca una nuova offerta Internet casa, magari veloce, più performante e con costi contenuti, questa rivoluzionaria tecnologia sta diventando sempre più accessibile.

Che cos'è la fibra ottica e come trarne vantaggio?

La fibra ottica fornisce un accesso a Internet migliore e più veloce. Come l'ADSL, la fibra ottica è una tecnologia che fornisce l'accesso a Internet. Tuttavia, ci sono molte differenze importanti tra ADSL e fibra ottica. L'ADSL consente ai dati digitali di passare attraverso i fili di rame di una linea telefonica. L'ADSL utilizza la stessa rete del telefono, mentre la fibra ottica richiede l'installazione di una nuova rete completamente indipendente. La fibra ottica è un mezzo fisico sottile e flessibile come un capello, un cavo contenente fili di vetro o plastica che consente il trasferimento di dati IP molto rapidamente tramite la luce e su grandi distanze e tutto questo senza subire alcun indebolimento o disturbo elettromagnetico. Infatti, a differenza dei fili in rame e delle tecnologie xDSL, che subiscono una notevole attenuazione dopo pochi chilometri, il segnale della fibra ottica difficilmente diminuisce con la distanza. Di conseguenza, con la fibra ottica, si ha accesso a Internet ad altissima velocità.

Nel comune di Torino e provincia, la copertura di rete con la fibra ottica è eccezionale!

Infatti, raggiunge il 99% di abitazioni con la connessione FTTC, mentre con la connessione FTTH il 92%. FTTH sta per Fiber To The Home, la cui traduzione significa proprio fibra fino a casa. In questo caso la linea interamente realizzata in fibra ottica consente una connessione internet molto veloce con una velocità massima di 200 mega in download. La linea FTTC è invece composta dalla fibra misto rame, che consente velocità di download e upload molto inferiori rispetto alla FTTH. Per entrambe le linee, se sono già presenti tubazioni o canalizzazioni precedenti per il passaggio del doppino telefonico, l'installazione sarà semplice e senza nessun grande lavoro da realizzare.

Il costo dell'attivazione rispetto al passato si è dimezzato

Secondo lo studio condotto dall’Osservatorio Segugio.it la voce di costo che più è andata giù è l'attivazione (-43%). Infatti, da una media di circa 82 euro è sceso a 46 euro, quasi dimezzandosi. Anche il canone mensile standard delle offerte è diventato più allettante per i nuovi clienti, passando dai 29 euro al mese ai 27 euro con un calo dell’8.3%. Anche i canoni promozionali stanno subendo una flessione importante, passando da una media di 27 euro al mese a poco più di 25 euro e in alcuni casi, raggiungendo anche la cifra di 18,95 euro mensili.

Il confronto delle offerte fibra per la casa, eseguito da Segugio.it, ha stabilito che gli operatori più convenienti ad oggi sono: Fastewb, Windtre e Vodafone.

Con l'avanzata della fibra ottica cresce la velocità nominale e cala il prezzo

Con la riduzione dei costi delle offerte è raddoppiata la velocità nominale inclusa nei pacchetti internet casa. Se 10 mesi fa si attestava su circa 599 Megabit al secondo ora è pari in media a oltre un Gigabit (il dato rilevato è 1167 Megabit). Il dato è legato al fatto che le offerte in fibra ottica stanno gradualmente aumentando sia la propria copertura che le prestazioni, in termini di velocità massima di connessione.

Guardando più attentamente le offerte promozionali si evidenzia che sono proprio quelle che comprendono la fibra ottica a subire le maggiori flessioni di prezzo. La più veloce fibra FTTH ad esempio, ha subito un calo dell’11% rispetto a febbraio scorso con un costo promozionale che da 28,62 euro è sceso a 25,45 euro. Si tratta della riduzione di prezzo maggiore se consideriamo i prezzi dei pacchetti di tutte le altre tecnologie per connettersi.

Anche la fibra mista rame FTTC fa registrare una lieve flessione (-6%), con costi promozionali medi che da 28,42 euro scendono a 26,77 euro. La generale tendenza al ribasso riguarda anche l'ADSL tradizionale (-7%), che da 28,94 euro scende a poco meno di 27 euro in media al mese, e la tecnologia di connessione wireless (-5%), che da un costo medio di 26 euro è arrivata a 24,72 euro circa.

Quali sono gli strumenti per individuare l'offerta più vantaggiosa?

Prima di cambiare compagnia è sempre meglio leggere con attenzione le condizioni dell'offerta. Per passare in rassegna le varie tariffe presenti sul mercato potete fare affidamento sullo strumento di comparazione delle tariffe internet casa offerto da Segugio.it, che consente di confrontare in pochi e semplici passaggi le proposte internet delle principali compagnie attive in Italia.