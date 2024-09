Trent'anni di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”: lo spettacolo musicale con Enrico Brizzi al Magazzino sul Po

Una storia che, nella seconda metà degli anni ‘90, ha conquistato l’immaginario degli adolescenti italiani e che ha sancito il successo immediato del suo autore. A 30 anni dall’uscita, Enrico Brizzi riporta alla ribalta “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” nella formula dello spettacolo musicale, proprio come nelle presentazioni del 1994: venerdì 27 settembre alle 21.00, dunque, lo scrittore è atteso sul palco del Magazzino sul Po insieme all’eclettica band The Perfect Cousins (Yu Guerra, Tony Farinelli, JJ Stigliano).

«Preferisco raccontare le mie storie ad alta voce, in piedi e a tempo di rock come un moderno cantastorie, piuttosto che seduto», dichiarava un giovane Enrico Brizzi all’uscita del suo bestseller da due milioni di copie vendute, che ne hanno fatto uno dei casi più importanti dell’editoria italiana contemporanea. «Mi sembra di onorare meglio la forza delle parole». Trent’anni e parecchie centinaia di serate più tardi, l’autore torna a raccontare la storia del vecchio Alex, Aidi e Martino all’indomani della recente pubblicazione di “Due” (HarperCollins Italia), sequel di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” disponibile in libreria dal 17 settembre.

All’evento sarà presente il banchetto a cura della Libreria del Golem e sarà possibile acquistare il libro. In occasione dello spettacolo, sarà inoltre disponibile il CD e il materiale grafico creato per la tournée da Osvaldo Casanova.